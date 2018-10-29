В МИД РФ заявили, что НАТО хочет «сдержать» Россию и провоцирует гонку вооружений

По убеждению заместителя министра иностранных дел РФ, «НАТО не смогла вписаться в требования современной архитектуры».

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что НАТО хочет «сдержать» Россию и провоцирует гонку вооружений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«То, что делает НАТО на восточном фланге, можно это охарактеризовать как создание военного потенциала, способного проецировать силу в направлении России. Если говорить военным языком, то речь идет о неких военных приготовлениях. Это, конечно, очень тревожно, потому что мы вынуждены на это реагировать и политическим, и военным путем, принимая военно-технические меры предосторожности. Тем самым развитие, которое запущено альянсом, оно чревато не только восстановлением политико-военного климата холодной войны, но и чревато новой гонкой вооружений», - сказал Грушко.

Читайте такжеГрозит ли миру второй «Карибский кризис»

По его убеждению, «НАТО не смогла вписаться в требования современной архитектуры».

«Проблема состоит в том, что НАТО себя чувствует комфортно в ситуации времен холодной войны, и своими практическими действиями сегодня и военным строительством эту атмосферу воссоздает», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что становится очевидным, что в отношениях Россия-НАТО «не может быть восстановления нормальности, если не произойдет отказа НАТО от нынешней линии на конфронтацию».