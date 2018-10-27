В Питтсбурге в синагоге мужчина устроил стрельбу, есть погибшие (видео)

В Департаменте общественной безопасности посоветовали местным жителям обходить этот район.

В Питтсбурге в штате Пенсильвания в США мужчина устроил стрельбу в синагоге, есть погибшие.

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Как сообщает ВВС, в полиции сообщают о многочисленных жертвах.

Согласно информации, злоумышленник уже сдался и находится под стражей в полиции.

На опубликованном в социальных сетях видео видно значительное количество полицейских автомобилей возле синагоги. В Департаменте общественной безопасности посоветовали местным жителям обходить этот район.