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В Питтсбурге в синагоге мужчина устроил стрельбу, есть погибшие (видео)

19:37, 27 октября 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как сообщает ВВС, в полиции сообщают о многочисленных жертвах.

Согласно информации, злоумышленник уже сдался и находится под стражей в полиции.

На опубликованном в социальных сетях видео видно значительное количество полицейских автомобилей возле синагоги. В Департаменте общественной безопасности посоветовали местным жителям обходить этот район.

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Теги: #США#стрельба