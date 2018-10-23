На американском телеканале произошла стрельба: есть раненый
Минимум один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы, которая произошла в понедельник на телевизионной станции Fox-5 в Вашингтоне из-за попытки несанкционированного проникновения в здание.
Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на правоохранительные органы.
Пострадавший – мужчина, однако информация о состоянии его здоровья официально пока не уточняется. Стрельба произошла на телестанции на Висконсин-авеню.
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Репортер телеканала Fox 5 Линдси Вотс сообщила на своем твиттере, что охранник "выстрелил в мужчину, который пытался несанкционированно попасть в здание". Она также написала, что пострадавший был в сознании, когда его забирала карета скорой помощи.
Правоохранители проводят расследование инцидента. По предварительной информации, мужчина не достиг ньюзрума телеканала.