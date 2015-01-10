Во Франции на демонстрации против терроризма вышли около 700 тысяч человек

Более 100 тыс. демонстрантов собрались в Тулузе, Нанте на акцию пришли 75 тыс. человек, в Ницце - 23 тыс., в Орлеане - 22 тыс. человек, а в Безансоне - 20 тыс. человек, передает DW.DE.

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Между тем, в Париже усиливают меры безопасности в преддверии массовых мероприятий, посвященных памяти погибших в результате терактов. Для этого министерство обороны Франции в субботу дополнительно направило 500 военных в столичный регион. Всего 10-11 января безопасность в Париже обеспечат более тысячи военных, а также несколько тысяч полицейских.

Как известно, на одном из исламистских сайтов вечером в пятницу, 9 января, появилось сообщение о том, что французов ожидают новые нападения, если страна не прекратит "борьбу" с исламом, его символами и самими мусульманами.

Тем временем полиция Франции объявила в розыск подругу Амеди Кулибали - исламиста, который накануне захватил заложников в еврейском магазине и был убит полицией в ходе спецоперации. Как отмечают правоохранители, 26-летняя Хаят Бумедьен "может быть вооруженной и опасной". По данным европейских СМИ ей удалось бежать из Франции в Турцию.

По данным агентства dpa, Хайят Бумедьен вышла замуж за исламиста по религиозному обычаю, но официально брак признан не был. Федеральный прокурор Франсуа Молен сообщил, что были зарегистрированы более 500 звонков между Хаят Бумедьен и женой Шерифа Куаши - одного из террористов, которые совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo. Кроме того, в сети есть снимки, датированные 2010 годом, на которых Хаят Бумедьен позирует в никабе и с оружием в руках.