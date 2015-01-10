Европейские лидеры собираются на марш памяти в Париже: Меркель и Порошенко едут, Путин еще не решил

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», марш соберет не только представителей всех политических движений Франции, но и лидеров большинства стран Европейского Союза. О своем намерении принять участие в акции уже заявили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, глава испанского правительства Мариано Рахой, премьер Италии Маттео Ренци, а также председатели правительства Финляндии Александер Стубб и Польши Ева Копач. В Париж прибудут и лидеры Евросоюза Жан-Клод Юнкер, Мартин Шульц, Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Принять участие в марше намерен и президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в своем Twitter.

”В воскресенье в Париже с народом Франции и президентом Франсуа Олландом приму участие в Марше единства. Скажем НЕТ терроризму, Да - свободе и демократии”, - заявил Порошенко.

В неділю в Парижі з народом Франції і Президентом @fhollande візьму участь у Марші єдності. Скажемо НІ тероризму, ТАК -свободі і демократії. — Петро Порошенко (@poroshenko) January 9, 2015

Российская сторона пока не заявляла, что представители официальной Москвы приедут в Париж в воскресенье.

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Открытым остается вопрос, будет ли присутствовать на марше и праворадикальный «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Хотя президент Франции Франсуа Олланд и лидер оппозиционной партии «Союз за народное движение» (Union pour un mouvement populaire, UMP) Николя Саркози и объявили в первые часы кризиса о необходимости объединиться перед лицом опасности, приглашение на акцию от правительства получили все политические силы, кроме «Национального фронта». Впрочем, Ле Пен, как сообщает France 24, все равно намерена вывести своих сторонников на улицы Парижа.

В результате двух терактов во Франции были убиты 17 человек. Нападавшие – братья Куаши и Амеди Кулибали, заявившие о своей связи с Исламским государством и Аль-Каидой, – были застрелены во время освобождения заложников.