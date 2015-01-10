Во Франции сохраняют максимальный уровень террористической угрозы

Власти и руководители спецслужб Франции провели экстренное заседание в Елисейском дворце, в ходе которого было принято решение сохранить в ближайшие недели максимальный уровень террористической угрозы для страны, передает BBC.

Все службы безопасности страны по-прежнему работают в усиленном режиме, особое внимание уделяется охране религиозных учреждений, отметил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

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Ранее французская полиция в перестрелке убила исламистов, осуществивших нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo, и взяла штурмом магазин кошерных продуктов в Порт-де-Венсен, где были захвачены заложники.

На свободе остается спутница одного из погибших исламистов, 26-летняя Хаят Бумеддьен. По данным полиции, она вооружена и опасна.