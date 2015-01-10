СМИ: в Париже найден мертвым коммисар, расследовавший дело Charlie Hebdo

Об этом сообщает сайт телеканала France 3 со ссылкой на заявление полиции, передают РИА Новости.

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По информации France 3, вечером 9 января Элрик Фреду покончил жизнь самоубийством в своем кабинете, застрелившись из табельного оружия. По данным полиции, 44-летний комиссар в последнее время был подавлен и чувствовал себя уставшим.

Элрик Фреду вместе с другими полицейскими расследовал дело о массовом убийстве в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Как сообщают СМИ, он проводил допросы среди родственников погибших.