Пентагон: Россия должна заплатить за попытку кибератаки на ОЗХО

По словам Мэттиса, Россия «должна заплатить цену», для чего существует широкий набор инструментов.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ответственность за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия лежит на российской стороне.

По словам Мэттиса, Россия «должна заплатить цену», для чего существует широкий набор инструментов, передает Reuters.

Читайте такжеВ Нидерландах назвали имена высланных из страны российских агентов

Мэттис также подчеркнул, что согласен с позицией, о которой ранее заявили Великобритания и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал обвинения Нидерландов в адрес России в попытке кибератаки на ОЗХО.