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Ким Кардашьян в наряде из долларовых купюр посетила вечеринку для миллионеров (фото)

15:58, 28 сентября 2018
Мир
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Ким с ног до головы была в долларовом принте / Instagram

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Королева трендов посетила закрытую вечеринку миллионеров в Лос-Анджелесе в достаточно оригинальном наряде.

Ким с ног до головы была в долларовом принте. 

Интересно, что винтажный тренч, который выбрала Ким был из осенней коллекции Jeremy Scott 2001 года. 

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Теги: #Ким Кардашьян