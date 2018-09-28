Ким Кардашьян в наряде из долларовых купюр посетила вечеринку для миллионеров (фото)
15:58, 28 сентября 2018Мир
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Королева трендов посетила закрытую вечеринку миллионеров в Лос-Анджелесе в достаточно оригинальном наряде.
Ким с ног до головы была в долларовом принте / Instagram
Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая недавно показала, как выглядела в 8 классе, сейчас удивила новым образом.
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Королева трендов посетила закрытую вечеринку миллионеров в Лос-Анджелесе в достаточно оригинальном наряде.
Ким с ног до головы была в долларовом принте.
Интересно, что винтажный тренч, который выбрала Ким был из осенней коллекции Jeremy Scott 2001 года.
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