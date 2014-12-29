На шведских банкнотах появятся Астрид Линдгрен и Грета Гарбо

Об этом сообщает РИА Новости.

Власти планируют ввести в оборот более 300 миллионов бумажных банкнот и двух миллиардов монет, что станет крупнейшим в истории страны перевыпуском денежных знаков.

Читайте такжеВ Украине появятся 100-гривневые банкноты с улучшенной защитойРазработкой нового дизайна банкнот занимался дизайнер Горан Остердунд. Его дизайнерский проект "Культурное путешествие" выиграл государственный конкурс еще в апреле 2012 года.