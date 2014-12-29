На шведских банкнотах появятся Астрид Линдгрен и Грета Гарбо
21:26, 29 декабря 2014Мир
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Октябрь 2015 назван месяцем, когда в Швеции войдут в обращение банкноты нового дизайна, на которых будут изображены всемирно известные шведы, среди них Астрид Линдгрен и Грета Гарбо.
На шведских купюрах появится Астрид Линдгрен
Об этом сообщает РИА Новости.
Власти планируют ввести в оборот более 300 миллионов бумажных банкнот и двух миллиардов монет, что станет крупнейшим в истории страны перевыпуском денежных знаков.
Читайте такжеВ Украине появятся 100-гривневые банкноты с улучшенной защитойРазработкой нового дизайна банкнот занимался дизайнер Горан Остердунд. Его дизайнерский проект "Культурное путешествие" выиграл государственный конкурс еще в апреле 2012 года.
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