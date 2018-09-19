National Interest: России придется что-то делать с некомпетентной армией Сирии после падения ИЛ-20

В лучшем случае, Москве придется научить своих сирийских подопечных отличать друзей от врагов в небе.

Кремль пытается уменьшить напряжение после падения российского ИЛ-20, сбитого армией Сирии в то же время, когда самолеты Израиля проводили свою операцию в соседней стране.

Об этом пишет National Interest, напоминая, что армия режима Башара Асада имеет на вооружении российские ракеты С-200. Именно такой ракетой сирийские военные сбили российский разведывательный самолет, который пытался следить за четырьмя израильскими F-16, когда те наносили удары по целях на сирийской территории. После гибели 15 российских солдат на борту ИЛ-20 Минобороны РФ отреагировало жестко, обвинив во всем Израиль. Однако, очень быстро чиновники в Москве и Тель-Авиве потушили огонь напряжения. А Владимир Путин списал инцидент на «туман войны».

Безусловно, ИЛ-20 стал первой случайной российской жертвой на фоне того, как Израиль пытается отогнать армию Ирана подальше от своих границ.

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«К счастью для Израиля, именно сирийские военные сбили российский самолет. Однако, Израиль играет в опасную игру, ставя масштабную цель отменить иранское присутствие в Сирии», - сказал изданию аналитик Центра военно-морских анализов Майкл Кофман.

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху быстро остановили эскалацию напряжения между их странами. Однако, России все равно придется как-то отреагировать на инцидент с ИЛ-20. Путин объявил, что собирается принять меры для защиты безопасности российских солдат в Сирии. Но этого не достаточно.

Вероятно, Москве придется улучшить свою систему выявления «врагов и друзей», которой пользуются как российские, так и сирийские войска. Кроме того, Кремлю придется больше инвестировать в тренировку армии Башара Асада, чтобы гарантировать, что больше таких проколов не будет.

«В конце концов, главной причиной уничтожения ИЛ-20 была некомпетентность и непрофессионализм сирийских сил», - говорится в статье.