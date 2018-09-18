В результате крушения Ил-20 в Сирии погибли 15 российских военных

Россия расценила действия Израиля как враждебные и оставила за собой право на ответные действия.

В результате крушения российского самолета Ил-20 в Сирии погибли 15 военнослужащих.

Об этом сообщает ТАСС. Стоит отметить, что ранее в России заявили, что самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля.

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"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявили в Минобороны РФ.

Россия расценила действия Израиля как враждебные и оставила за собой право на ответные действия.

Напомним, Ил-20 является самолётом радиоэлектронной борьбы и разведки. Самолет создан на базе пассажирского самолёта Ил-18 и оборудован РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.