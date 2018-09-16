В охваченной войной Сирии проходят первые за более чем 6 лет местные выборы

В районах, которые правительство не контролирует, голосование не проходит, это, в частности, части северо-востока Сирии и северо-западная провинция Идлиб, в основном контролируемая повстанцами.

В контролируемых правительством районах Сирии 16 сентября проходят первые за более чем 6 лет местные выборы, сообщают государственные СМИ.

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По сообщениям, около 40 тысяч кандидатов борются за почти 18,5 тысяч мест в местных административных советах, сообщает агентство SANA, передает «Радио Свобода».

В телероликах показывают голосования в столице Дамаске, в прибрежных провинциях Тартус и Латакия, а также в Дейр-эз-Зоре на востоке.

Власти призвали сирийцев прийти на выборы, чтобы продемонстрировать миру, что «народ Сирии был и останется единым перед лицом терроризма».

В районах, которые правительство не контролирует, голосование не проходит, это, в частности, части северо-востока Сирии и северо-западная провинция Идлиб, в основном контролируемая повстанцами.

Сейчас же правительство президента Башара аль-Асада контролирует около двух третей Сирии после полученных за поддержки России и Ирана побед над повстанцами за последние месяцы.

Местные выборы в Сирии последний раз проводили в контролируемых правительством районах страны в декабре 2011 года, всего за девять месяцев до семилетней гражданской войны, которая началась с разгона протестующих правительственными силами.