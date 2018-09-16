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В охваченной войной Сирии проходят первые за более чем 6 лет местные выборы

15:49, 16 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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правительство президента Башара аль-Асада

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Теги: #выборы#война в Сирии