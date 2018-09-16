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В охваченной войной Сирии проходят первые за более чем 6 лет местные выборы
15:49, 16 сентября 2018
Мир
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В районах, которые правительство не контролирует, голосование не проходит, это, в частности, части северо-востока Сирии и северо-западная провинция Идлиб, в основном контролируемая повстанцами.
Иллюстрация REUTERS
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правительство президента Башара аль-Асада
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