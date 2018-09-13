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Рианна в образе нимфы сняла нижнее белье на модном показе (фото)

15:56, 13 сентября 2018
Мир
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В рамках Недели моды в Нью-Йорке свою новую дизайнерскую работу представила Рианна. Если точнее - коллекцию бельевого бренда Savage x Fenty, созданную ею для девушек всех комплекций, пишет Hello.

Доказать универсальность линейки Рианна решила на подиуме, пригласив туда не только моделей первой величины – Джиджи и Беллу Хадид, а также Джоан Смоллс, но и девушек с нестандартными фигурами, танцовщиц и даже беременных.

Певица также опубликовала на своей странице в соцсети пикантное фото с показа.

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Теги: #голые звезды#Рианна