Рианна в образе нимфы сняла нижнее белье на модном показе (фото)

Джиджи и Белла Хадид представили коллекцию белья Рианны на показе в Нью-Йорке.

В рамках Недели моды в Нью-Йорке свою новую дизайнерскую работу представила Рианна. Если точнее - коллекцию бельевого бренда Savage x Fenty, созданную ею для девушек всех комплекций, пишет Hello.

Доказать универсальность линейки Рианна решила на подиуме, пригласив туда не только моделей первой величины – Джиджи и Беллу Хадид, а также Джоан Смоллс, но и девушек с нестандартными фигурами, танцовщиц и даже беременных.

Певица также опубликовала на своей странице в соцсети пикантное фото с показа.