Маккейн раскритиковал Трампа в своем прощальном послании - NBC

Прямого упоминания Трампа в заявлении нет, однако из фраз Маккейна становится понятно, кому именно эти замечания адресованы.

В США обнародовали предсмертное послание сенатора-республиканца Джона Маккейна американцам. В нем он слегка замаскировал "выстрелы" президенту Дональду Трампу за то, что он раздувал пламя "племенного соперничества" и прятался "за стенами".

Прощальное обращение Маккейна зачитал его близкий друг, руководитель предвыборного штаба республиканцев в Аризоне Рик Дэвис, пишет NBC News.

Маккейн отметил, что "мы ослабили наше величие, когда мы путаем наш патриотизм с племенным соперничеством, которые посеяли обиду, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем ее, когда мы прячемся за стенами, когда сомневаемся в силе наших идеалов, не доверяем им, чтобы они были большой силой перемен, как они всегда были".

Прямого упоминания Трампа в заявлении нет, однако из фраз Маккейна становится понятно, кому именно эти замечания адресованы.

"Мы - 325 миллионов самоуверенных, многоголосых индивидов, мы спорим и конкурируем, а иногда даже оскорбляем друг друга в наших хриплых публичных дебатах, но у нас всегда было гораздо больше общего, чем несогласия. Если это помнить и дать друг другу преимущество презумпции, что все мы любим нашу страну, мы пройдем через эти трудные времена. Мы пройдем через них сильнее, чем раньше. Мы всегда делаем это", - написал Маккейн.

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Политик призвал "не впадать в отчаяние от наших нынешних трудностей".

"Но всегда верьте в обещание и величие Америки, потому что здесь нет ничего неизбежного, - написал Маккейн. - Американцы никогда не останавливаются, мы никогда не сдаемся. Мы никогда не прячемся от истории, мы творим историю".

В своем последнем заявлении Маккейн также выразил свою признательность народу Америки, своим избирателям в Аризоне, своей семьеи всей Америке.

"Ассоциация со словом "американцы" значила для меня больше, чем для любого другого. Я жил и умер гордым американцем", - отметил Маккейн.

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Заявление политика ознаменовало собой один заключительный, но изящный удар по Трампу, который неоднократно оскорблял Маккейна со времени его президентской кампании в 2015 году.

В тот же год Трамп сказал, что Маккейн, который перенес пытки после того, как его самолет ВМС был сбит во Вьетнаме, "не был героем войны".

"Мне нравятся люди, которые не попадали в плен", - сказал тогда Трамп.

В октябре 2016 года Маккейн поддержал Трампа во время президентских выборов после того, как стало известно о записи 2005 года, на которой Трамп хвастался, что он может схватить и поцеловать женщин без их согласия.

Вражда между Трампом и Маккейном разгорелась еще больше, когда Трамп стал президентом США. Тогда Маккейн проголосовал за неотмену медреформы, которую ввели во времена Обамы. Маккейн посетовал, что Трамп не имеет достаточного опыта для президентства, он слишком импульсивный и поддерживал связи с Путиным.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не согласился на предложение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс и руководителя аппарата Джона Келли опубликовать официальное заявление относительно смерти Джона Маккейна, в котором они хотели охарактеризовать сенатора как героя. Об этом информирует The Washington Post. Когда заявление было готово, Трамп подчеркнул, что он считает за лучше написать твит со словами соболезнования семье покойного, поэтому заявление не опубликовали.

Напомним, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. "С сенатором, когда он ушел, была его жена Синди и их семья. Он до самой смерти верно служил Соединенным Штатам Америки на протяжении шестидесяти лет", - говорится в кратком заявлении офиса Маккейна.