В Афганистане смертник взорвал бомбу у здания избиркома, по меньшей мере три человека погибли

Еще восемь человек получили ранения.

В городе Джалалабад на востоке Афганистана произошло нападение террориста-смертника. Об этом сообщает Reuters. Согласно информации, теракт произошел возле офиса избирательной комиссии Афганистана, где в тот момент находились десятки людей. В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, еще восемь получили ранения.

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