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В Афганистане смертник взорвал бомбу у здания избиркома, по меньшей мере три человека погибли

16:52, 25 августа 2018
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает Reuters. Согласно информации, теракт произошел возле офиса избирательной комиссии Афганистана, где в тот момент находились десятки людей.

В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, еще восемь получили ранения.

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Теги: #взрыв#Афганистан