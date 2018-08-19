Президент Афганистана объявил трехмесячное перемирие с "Талибаном"

Прекращение огня начнется 20 августа и продлится в течение трех месяцев.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил "условное" прекращение огня с "Талибаном" для празднования праздника Ид аль-Адха.

Об этом он заявил во время торжеств по случаю празднования независимости Афганистана 19 августа, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что объявление прозвучало через несколько часов после того, как повстанцы заявили, что они захватили районный центр в северной провинции Фарьяб.

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Прекращение огня начнется 20 августа и продлится в течение трех месяцев.

"Мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу с завтрашнего дня, в день Арафа, до дня рождения пророка (19 ноября), при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", – сказал Гани.

Он не сказал, согласилось ли руководство "Талибана" на прекращение огня.

Напомним, правительство в Кабуле и талибы объявляли трехдневное прекращения огня в июне по случаю праздника Ид аль-Фитр.

Непродолжительное прекращение боевых действий стало первым между Кабулом и "Талибаном", и хотя борьба возобновилась, перемирие усилилпо оптимизм, что стороны смогут достичь определенного окончательного мирного соглашения.

Ид аль-Адха, который официально начинается 21 августа, и Ид аль-Фитр, который знаменует конец священного мусульманского месяца Рамадан, являются двумя важнейшими праздниками в исламском календаре.