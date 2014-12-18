Меркель: РФ не уважает суверенитет Украины, поэтому санкции неизбежны

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пока мы не добьемся своей цели, санкции неизбежны, хотя я бы хотела повторить, что они не являются самоцелью", – сказала Меркель в ходе своего выступления перед бундестагом.

Читайте такжеНемецкие СМИ: Путину нечего терять Напомним, на прошлой неделе Меркель заявила, что до сих пор надеется на дипломатическое решение конфликта на Донбассе.