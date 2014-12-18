Меркель: РФ не уважает суверенитет Украины, поэтому санкции неизбежны
11:08, 18 декабря 2014Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции против России неизбежны, поскольку Москва не уважает суверенитет Украины.
REUTERS
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Пока мы не добьемся своей цели, санкции неизбежны, хотя я бы хотела повторить, что они не являются самоцелью", – сказала Меркель в ходе своего выступления перед бундестагом.
Читайте такжеНемецкие СМИ: Путину нечего терять Напомним, на прошлой неделе Меркель заявила, что до сих пор надеется на дипломатическое решение конфликта на Донбассе.
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