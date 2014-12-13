Меркель подчеркнула, что до сих пор надеется на дипломатическое решение конфликта на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении в субботу, 13 декабря, в очередной раз подчеркнула необходимость поиска дипломатических путей решения кризиса в Украине. При этом очень важна решимость европейских государств, передает слова Меркель DW.de со ссылкой на информагенство AFP.

"Что касается Украины, то сейчас мы снова готовимся попробовать все-таки осуществить то, что было договорено в минском меморандуме", - заявила Меркель. По ее словам, сейчас "есть первые хрупкие зачины, про которые можно сказать: возможно, мы сможем что-то из этого развить".

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В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкой газете taz предположил, что дальновидной стратегии в отношении Украины у Владимира Путина нет. В течение десяти месяцев конфликта на Донбассе "поддержка для сепаратистов в Восточной Украине и военного вмешательства то увеличивалась, то уменьшалась", констатировал Штайнмайер в интервью, которое вышло в субботу, 13 декабря.

"Это не свидетельствует о существовании большого генерального плана", - считает Штайнмайер. В этом он видит "шанс, что мы после многих неудач вернемся на путь, который не ликвидирует конфликт, но разрядит его". По мнению главы немецкого МИД, украинско-российский конфликт - самый опасный в Европе за последние десятилетия. Однако, в отличие от конфликтов на Ближнем Востоке, отметил Штайнмайер, этот, по его мнению, все-таки поддается решению.