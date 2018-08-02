Эр-Рияд и Абу-Даби добивались отставки Тиллерсона после срыва плана нападения на Катар - СМИ

07:00, 02 августа 2018
Мир
521 0
Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон \ Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеТрамп уволил госсекретаря Тиллерсона, который заявил о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Источники The Intercept в американской разведке и Госдепе утверждают, что поводом для этого послужил тот факт, что Тиллерсон сорвал в 2017 году планы Саудовской Аравии и ОАЭ по вторжению в Катар, передает kommersant.ru. По информации портала, после разрыва дипотношений с Катаром Саудовская Аравия и ОАЭ начали готовить план военного вторжения, который предусматривал захват столицы - Дохи.

Разведка Катара проинформировала об этом госсекретаря США, после этого информацию подтвердили американская и британская разведки. Тиллерсон, узнав о плане, выступил на стороне Катара и убедил не развязывать вооруженный конфликт в регионе.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, а также легитимное правительство Йемена и временное правительство Ливии заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром в связи с тем, что власти страны якобы спонсируют террористические организации и вмешиваются в суверенные дела других стран.

13 марта 2018 года президент Дональд Трамп произвел самую громкую перестановку в своем кабинете, объявив, что место госсекретаря Рекса Тиллерсона займет Майк Помпео, до этого возглавлявший ЦРУ. Сообщалось, что причиной отставки главы дипломатии стали его разногласия c главой государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ОАЭ#Катар#Рекс Тиллерсон