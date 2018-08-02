Эр-Рияд и Абу-Даби добивались отставки Тиллерсона после срыва плана нападения на Катар - СМИ

После разрыва дипотношений с Катаром, Саудовская Аравия и ОАЭ начали готовить план военного вторжения в эту страну.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) добивались отставки Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США.

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Источники The Intercept в американской разведке и Госдепе утверждают, что поводом для этого послужил тот факт, что Тиллерсон сорвал в 2017 году планы Саудовской Аравии и ОАЭ по вторжению в Катар, передает kommersant.ru. По информации портала, после разрыва дипотношений с Катаром Саудовская Аравия и ОАЭ начали готовить план военного вторжения, который предусматривал захват столицы - Дохи.

Разведка Катара проинформировала об этом госсекретаря США, после этого информацию подтвердили американская и британская разведки. Тиллерсон, узнав о плане, выступил на стороне Катара и убедил не развязывать вооруженный конфликт в регионе.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, а также легитимное правительство Йемена и временное правительство Ливии заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром в связи с тем, что власти страны якобы спонсируют террористические организации и вмешиваются в суверенные дела других стран.

13 марта 2018 года президент Дональд Трамп произвел самую громкую перестановку в своем кабинете, объявив, что место госсекретаря Рекса Тиллерсона займет Майк Помпео, до этого возглавлявший ЦРУ. Сообщалось, что причиной отставки главы дипломатии стали его разногласия c главой государства.