Трамп прибыл на саммит НАТО в Брюсселе (видео)
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в бельгийскую столицу, где запланировано его участие во встрече глав государств Североатлантического альянса и стран-партнеров.
Об этом говорится в сообщении Белого дома на официальной странице в сети Twitter.
"Президент Трамп прибыл в Брюссель, где примет участие в Саммите НАТО", - отметили в администрации американского президента.
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Трамп и его жена Мелания спустились вдвоем с "Борта номер один" и направились к автомобилю марки "Кадиллак" черного цвета, который их ожидал. Их прибытие транслировал американский телеканал Fox News.
10 июля президент США начал свое турне в Европу. Планируется, что 11-12 июля он примет участие в работе заседания Североатлантического альянса.
Напомним, агентство Reuters накануне встречи президентов США и России подготовило перечень тем, которые, вероятно, будут обсуждать Дональд Трамп и Владимир Путин. Саммит состоится 16 июля в Хельсинки – это будут первые официальные двусторонние переговоры.
President Trump has landed in Brussels, where he will participate in the NATO Summit. Follow @realDonaldTrump, @WhiteHouse, and @USNATO for updates. pic.twitter.com/9jkceAdm49— The White House (@WhiteHouse) July 10, 2018