Трамп прибыл на саммит НАТО в Брюсселе (видео)

10 июля президент США начал свое турне в Европу.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в бельгийскую столицу, где запланировано его участие во встрече глав государств Североатлантического альянса и стран-партнеров.

Об этом говорится в сообщении Белого дома на официальной странице в сети Twitter.

"Президент Трамп прибыл в Брюссель, где примет участие в Саммите НАТО", - отметили в администрации американского президента.

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Трамп и его жена Мелания спустились вдвоем с "Борта номер один" и направились к автомобилю марки "Кадиллак" черного цвета, который их ожидал. Их прибытие транслировал американский телеканал Fox News.

10 июля президент США начал свое турне в Европу. Планируется, что 11-12 июля он примет участие в работе заседания Североатлантического альянса.

Напомним, агентство Reuters накануне встречи президентов США и России подготовило перечень тем, которые, вероятно, будут обсуждать Дональд Трамп и Владимир Путин. Саммит состоится 16 июля в Хельсинки – это будут первые официальные двусторонние переговоры.