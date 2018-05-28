В Италии не смогли выбрать нового премьера, президент пообещал объявить о новых выборах в ближайшие часы

Джузеппе Конте отказался возглавить национальное правительство Италии.

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что в ближайшие часы примет решение относительно проведения новых выборов после того, как Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство страны, передает РИА «Новости».

«Относительно поступивших в последнее время просьб о проведении новых выборов я оставляю за собой право принять решение на основе того, что произойдет в парламенте. В ближайшие часы я выступлю с инициативой», — сказал Маттарелла.

Джузеппе Конте отказался возглавить национальное правительство Италии.

Ранее итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звезд», набравшие большинство голосов на парламентских выборах в стране, предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.

Конте живет в Риме, где владеет юридической фирмой. Также он является профессором частного права во Флорентийском университете.