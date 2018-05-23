МИД РФ возмущено высылкой из Польши россиян, которые подогревали антиукраинские настроения

Захарова назвала такие действия Польши «борьбой с теми, кто выступает за развитие сотрудничества с Россией».

МИД России возмущено высылкой из Польши граждан РФ, которые подогревали в этой стране антиукраинские настроения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Только за последние несколько дней польские спецслужбы задержали, а затем выслали из страны гражданку России, другая наша соотечественница помещена в изолятор для иностранцев в городе Пшемысль, решается вопрос о ее депортации», - сказала Захарова.

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По ее словам, еще троим россиянам запрещен въезд на польскую территорию.

«Поводом для этих абсолютно вопиющих случаев послужили абсолютно голословные обвинения о причастности данных лиц к неким гибридным действиям, представляющим угрозу для безопасности Польского государства. Утверждается, будто все они причастны к пресловутой информационной войне против Польши, в частности, они якобы разжигали антиукраинские настроения в местном обществе, дискредитировали историческую политику Варшавы», - отметила Захарова.

По словам Захаровой, польские власти заявили, что не ограничится «высылкой неугодных россиян и прекращением противоправной деятельности, и вся эта кампания будет продолжена в отношении уже польских граждан».

Захарова выразила возмущение тем, что поляков власть «призывает проявлять бдительность и настороженно воспринимать инициативы, за которыми могут скрываться взрывные дестабилизирующие действия Москвы и ее агентов».

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По ее словам, эти россияне не согласны с курсом официальной Варшавы на «искажение истории освобождения страны Красной армией». Захарова заявила, что Польша не предоставила «фактов» для таких действий со стороны ее спецслужб, и «такие действия являются борьбой с теми, кто выступает за развитие сотрудничества с Россией».

Как сообщал УНИАН, 18 мая Пограничная служба Польши задержала гражданку Кипра и России, которой был запрещен въезд в Польшу из-за сотрудничества с пророссийскими польскими организациями и действий в интересах российских спецслужб.

Она получила запрет на въезд, когда была задержана вместе с другими 4 гражданками РФ, одну из которых (Екатерину Ц.) сразу же депортировали. Как сообщает издание, последняя приехала в Польшу под предлогом обучения в одном из местных университетов. Она занималась деятельностью, которая, в частности, антогонизировала украинско-польские отношения. По информации издания она имела непосредственные контакты с Кремлем.