В Польше задержали очередного русского агента

Задержанная сотрудничала с другой россиянкой, которая разжигала украинско-польскую вражду.

Пограничная служба Польши задержала гражданку Кипра и России, которая сотрудничала с пророссийскими польскими организациями и действовала в интересах российских спецслужб.

Как сообщает польское издание Wpolityce, гражданка Анастасия З. имела запрет на въезд в Польшу. Сейчас МВД Польши начало процедуру ее депортации.

Читайте такжеПодполковника Нацгвардии, завербованного ФСБ РФ, приговорили к 13 годам лишения свободы (видео)"Из материалов МВД следует, что Анастасия З. была одним из лиц, которые занимались деятельностью, которая вписывается в приоритетные цели российской информационной войны против Польши. Россиянка вела, по заказу правительственных агентов РФ, кулуарные мероприятия по консолидации пророссийских сообществ в Польше в сфере отрицания и опровержения польской исторической политики и замены ее на российскую версию", - сообщает издание.

Отмечается, что Анастасия З. получила запрет на въезд, когда была задержана вместе с другими 4 гражданками РФ, одну из которых (Екатерину Ц.) сразу депортировали. Как сообщает издание, последняя приехала в Польшу под предлогом обучения в одном из местных университетов. Она занималась деятельностью, которая, в частности, антогонизировала украинско-польские отношения. По информации издания она имела непосредственные контакты с Кремлем.