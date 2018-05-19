Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: появились удивительные фото королевского алтаря

Свадебная церемония состоится в церкви Святого Георгия, в Виндзорском дворце.

Весь мир затаил дыхание, ведь за считанные часы принц Гарри официально женится на актрисе Меган Маркл. Тысячи людей наблюдают за малейшими деталями церемонии, а сеть уже взорвалась удивительными фото королевского алтаря.

Сегодня, 19 мая, одна из самых знаменитых пар современности – принц Гарри и Меган Маркл – поженятся. Церемония состоится в церкви Святого Георгия, в Виндзорском дворце.

За церемонией венчания будут наблюдать тысячи людей, которые уже заняли место возле дворца. Кроме этого, миллионы поклонников королевской семьи во всем мире смогут наблюдать за торжественным событием благодаря онлайн-трансляции.

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Люди внимательно наблюдают за всеми новостями относительно венчания принца Гарри и Меган Макрл. Сейчас в сети появились невероятные фото алтаря, под которым новобрачные дадут обеты.

На фото видно, что алтарь украшен белыми цветами и зеленым декором. Кроме этого, вход в часовню Святого Георгия также украшен белыми пионами. Вероятно, к самой церемонии бутоны раскроются, следовательно алтарь будет выглядеть еще более эффектно.