Британия в предчувствии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (фотогалерея)

Британцы охвачены праздничным настроением накануне свадьбы внука королевы.

В Британии идут последние приготовления к свадьбе 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл, которая состоится 19 мая.

В Виндзоре уже прошла генеральная репетиция проезда свадебного кортежа, собравшая массу зрителей. В субботу за порядком там будут следить около 250 сотрудников полиции.

Свою последнюю ночь перед свадьбой Меган Маркл проведет с матерью в графстве Бакингемшир в гостинице Cliveden House Hotel, расположенной примерно в 14,5 км к северу от Виндзорского замка. Принц Гарри будет находиться подальше, в Аскоте, в гостинице Dorchester Collection Coworth Park вместе со своим старшим братом, принцем Уильямом.