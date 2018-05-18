Британия в предчувствии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (фотогалерея)

20:43, 18 мая 2018
Мир
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Принц Гарри / REUTERS

В Виндзоре уже прошла генеральная репетиция проезда свадебного кортежа, собравшая массу зрителей. В субботу за порядком там будут следить около 250 сотрудников полиции.

Свою последнюю ночь перед свадьбой Меган Маркл проведет с матерью в графстве Бакингемшир в гостинице Cliveden House Hotel, расположенной примерно в 14,5 км к северу от Виндзорского замка. Принц Гарри будет находиться подальше, в Аскоте, в гостинице Dorchester Collection Coworth Park вместе со своим старшим братом, принцем Уильямом.

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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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