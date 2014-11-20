Россияне на наркотики тратят суммы, превышающие бюджет армии

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на "Газета.Ru", которая приводит доклад председателя Государственного антинаркотического комитета Виктора Иванова.

"Потребление наркотиков напрямую подрывает экономику страны, поскольку 8 млн наркопотребителей ежедневно тратят на наркотики 4,5 млрд руб. и тем самым выводят из ВВП страны до полутора трлн руб. ежегодно, что в полтора раза выше чем бюджет Министерства обороны и в 3,5 раза – выше бюджета Министерства здравоохранения", — говорится в докладе.

Читайте такжеНацбанк хочет запретить банкирам употреблять наркотики и алкоголь

Отмечается, что наркотрафик наносит ущерб не только экономической обстановке в стране. Из-за распространения наркотиков обостряется криминогенная обстановка: из 290 тыс. ежегодно привлекаемых к уголовной и административной ответственности более 200 тыс. людей, которые являются наркопотребителями.