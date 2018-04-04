Трамп считает, что может установить хорошие отношения с Путиным

При этом президент США считает, что есть большая вероятность, что этого не произойдет.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил мнение, что может установить хорошие отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом президент США сказал на совместной пресс-конференции с лидерами балтийских стран - Литвы, Латвии и Эстонии.

Он напомнил, что в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании США выдворили 60 российских дипломатов, в то время как Франция и Германия - только по четыре.

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«Никто не был суровее по отношению к России, и с учетом сказанного, я думаю, что я могу иметь очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю, что это возможно», - считает Трамп.

«Это настоящая возможность, что я могу иметь хорошие отношения, и помните, что достичь взаимопонимания с Россией - это хорошее дело, достичь взаимопонимания с Китаем - это хорошее дело, достичь взаимопонимания с другими странами, включая ваши три страны - это хорошее дело, а не плохое», - убежден он.

«Поэтому, я считаю, что я могу иметь очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным, и если я бы добился этого, это было бы замечательно. И существует также огромная вероятность, что этого не произойдет», - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Трамп заявил, что считает хорошим делом достичь взаимопонимания с Россией, но предупреждает, что никто не был суровее его в отношениях с Россией.

«В идеальном случае мы хотим иметь возможность поладить с Россией. Достичь взаимопонимания с Россией является хорошим делом, а не плохим. Теперь, возможно, это нам удастся, а возможно, и нет. И вероятно, никто не был суровее с Россией, чем Дональд Трамп», - подчеркнул он.

20 марта Трамп после телефонного звонка, во время которого он поздравил президента РФ с его переизбранием на пост российского президента, заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В свою очередь в Кремле заявили, что дата и место возможной встречи Трампа и Путина не определены.

21 апреля в Белом доме заявили, что Трамп и Путин во время последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта, обсуждали возможность проведения двусторонней встречи, в том числе в Белом доме.