Россия приняла "зеркальное" решение о выдворении 60 американских дипломатов - СМИ

Кроме того, РФ ранее решила выслать 59 дипломатов из 23 прочих стран.

Россия в ответ на решение ряда стран выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля приняла "зеркальное" решение и высылает 60 дипломатов США.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, сегодня Россия приняла решение о выдворении 60 дипломатов США и десятков других стран, которые поддержали Лондон и Вашингтон в осуждении Москвы за отравления бывшего шпиона.

По информации Reuters, Москва, в частности, решила выслать 59 дипломатов из 23 стран (помимо 60 американских дипломатов - ред), и оставляет за собой право на принятие подобных мер против еще четырех стран.

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Послу США также было приказано закрыть Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, что является ответом на самое большое выдворение дипломатов со времен завершения "холодной войны".

В то же время в Белом доме заявили, что решение Москвы отмечает дальнейшее ухудшение отношений между США и Россией.

"Ответ России не был непредсказуемым и Соединенные Штаты справятся с этим", - сообщили в Белом доме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, МИД РФ заявило об объявлении персонами нон грата дипломатов из 23 стран, в том числе и Украины, в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. РФ сообщила, что 13 украинских дипломатов должны покинуть ее территорию в течение 48 часов.

Ранее ряд стран, в том числе и Украина, приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломата.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили по 4 российских дипломатов, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.