Трамп заявил, что никто не был суровее его в отношениях с Россией

Трамп не исключает, что США удастся поладить с РФ.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает хорошим делом найти взаимопонимание с Россией, но предупреждает, что никто не был суровее его в отношениях с Россией.

Об этом президент США сказал во время встречи с лидерами балтийских стран - Литвы, Латвии и Эстонии.

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«В идеальном случае мы хотим иметь возможность поладить с Россией. Достичь взаимопонимания с Россией является хорошим делом, а не плохим. Теперь, возможно, это нам удастся, а возможно и нет. И вероятно, никто не был суровее с Россией, чем Дональд Трамп», - подчеркнул он.

При этом Трамп обратил внимание на военную мощь Америки и ее возможности по экспорту нефти и газа, что, по словам президента, «не является тем, чего хочет Россия».

Также он указал на увеличение расходов на оборону странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО), чего бы не произошло без его личной роли. «НАТО становится сильнее», - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в США осудили первого человека в деле о связях представителей штаба Трампа по РФ.