После пожара в торговом центре в Кемерово ищут 41 ребенка

03:01, 26 марта 2018
Мир
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REUTERS

«По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка», — сказал он.

На место пожара в Кемерово направили спасателей из других городов. Само возгорание потушено.

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Теги: #пожар в России