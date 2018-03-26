После пожара в торговом центре в Кемерово ищут 41 ребенка
03:01, 26 марта 2018Мир
83
На место пожара в Кемерово направили спасателей из других городов. Само возгорание потушено.
REUTERS
Спасатели ищут еще 41 ребенка после пожара в ТЦ в Кемерово. Об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка», — сказал он.
На место пожара в Кемерово направили спасателей из других городов. Само возгорание потушено.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter