После пожара в торговом центре в Кемерово ищут 41 ребенка

На место пожара в Кемерово направили спасателей из других городов. Само возгорание потушено.

Спасатели ищут еще 41 ребенка после пожара в ТЦ в Кемерово. Об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка», — сказал он.

На место пожара в Кемерово направили спасателей из других городов. Само возгорание потушено.