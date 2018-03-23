Трамп заменил советника по нацбезопасности

Об отставке Макмастера было объявлено после известия об уходе Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер покидает свой пост, его место 9 апреля займет бывший представитель США в ООН Джон Болтон.

Об этом Дональд Трамп сперва сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить, что с 9 апреля 2018 года моим новым советником по национальной безопасности станет посланник в ООН Джон Болтон. Я очень благодарен за службу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом"

Стоит отметить, что об отставке Макмастера было объявлено после известия об уходе Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря.

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Президент США Дональд Трамп решил назначить директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео новым государственным секретарем США вместо Рекса Тиллерсона. Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности относительно ядерного соглашения по Ирану.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в апреле будет рассматривать кандидатуру Помпео на должность госсекретаря США.