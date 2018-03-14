Тиллерсон в прощальной речи предупредил об опасном поведении России

По его мнению, Москва должна тщательно взвесить, насколько ее действия соответствуют интересам российского народа и мира в целом.

Уволенный с должности Госсекретаря США Рекс Тиллерсон в своей речи перед журналистами предупредил об опасном поведении России.Читайте такжеБелый дом вслед за Тиллерсоном уволил его заместителя – СМИКак сообщает BBC, Тиллерсон отметил, что за время его пребывания на посту была сделана хорошая работа по улучшению отношений США с Китаем и сдерживанию прогресса северокорейской ядерной программы.

В то же время глава Госдепа добавил, что немало еще предстоит сделать, чтобы ответить на тревожное поведение российской стороны.

По его словам, Россия должна тщательно взвесить, насколько ее действия соответствуют интересам российского народа и мира в целом.

«Продолжение политики [России] по нынешнему курсу, вероятно, приведет к углублению изоляции, в такой ситуации никто не заинтересован», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп решил назначить директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео новым государственным секретарем США вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности относительно ядерного соглашения по Ирану.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в апреле будет рассматривать кандидатуру Помпео на должность госсекретаря США.