На всей территории Евросоюза в публичных местах появится бесплатный интернет

Кроме стран-членов ЕС программа по расширению сети интернет также будет касаться Норвегии и Исландии.

Европейская комиссия решила обеспечить доступ к бесплатному интернету в публичных местах на всей территории Евросоюза, а также в Норвегии и Исландии.

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Как сообщает пресс-служба комиссии, в мае 2018 года Wi-Fi сигналом будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов, программой WiFi4EU предлагается предоставление 15 тыс. евро для муниципалитетов для создания точек доступа Wi-Fi, передает радио Свобода.

Как заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, инициатива WiFi4EU направлена на приобщение «каждого европейского села и каждого города к бесплатному беспроводному доступу к интернету до 2020 года».

Комиссар по цифровой экономике и общества Мария Габриэль добавила, что инициатива WiFi4EU предоставит тысячам европейцев бесплатный доступ к интернету в общественных местах в ЕС.

Программа предусматривает выделение 120 млн евро на установку оборудования для бесплатного Wi-Fi в 8 тыс. муниципалитетов во всех государствах-членах, а также в Норвегии и Исландии до 2020 года.