В ЦИК России заявили о хакерской атаке

Отмечается, что атака якобы проходила из 15 стран.

ЦИК России зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии.

Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, передает "РИА Новости".

"Была атака на сайт ЦИК с двух до пяти часов ночи, источники атаки — из 15 стран", — сказала Памфилова.

Как сообщила журналистам секретарь Центризбиркома Майя Гришина, хакеры также пытались атаковать информцентр комиссии.

Как сообщал УНИАН, в России проходят выборы президента страны.

Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов. О непризнании результатов таких выборов уже заявили ряд стран, в частности, Канада, Эстония и Германия. По поводу проведения этих выборов Украина уже обратилась к руководству ООН.

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16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.