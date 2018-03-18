Золотой Путин, медведь и балалайка: активисты блокируют вход в посольство РФ в Киеве (фото, видео)

Участники митинга подчеркивают, что не допустят, чтобы граждане РФ смогли проголосовать на выборах президента этой страны.

Сотрудники правоохранительных органов не пропускают в помещение посольства РФ в Киеве на Водухофлотском проспекте граждан Российской Федерации, желающих проголосовать на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, у металлических рамок сотрудники Национальной полиции внимательно проверяют документы людей, желающих пройти к посольству. В частности, они пропускают журналистов при наличии удостоверения, но людей с паспортами граждан РФ не пропускают. Правоохранители подчеркивают, что могут пропустить только людей с дипломатичесими паспортами.

В то же время кореспонденту УНІАН удалось увидеть лишь два случая, когда человек с российским паспортом не был пропущен в помещенеи посольства. Пока не наблюдается большое количество людей, желающих прийти в посольство для голосования.

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При этом растет количество активистов, выступающих против проведения выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Они установили усилительную аудиосистему, из которой играет украинская патриотическая музыка. У металлических рамок на проезжей части Воздухофлотского проспекта проводят митинг около 80 человек з флагами “Национального корпуса”, “Свободы”, “Правого сектора” и ОО “Сокол”. Также представители ВО “Свобода” установили небольшую палатку с агитационной продукцией.

5 активистов партии “Свобода” зажгли файеры. При этом правоохранители никак не препятствовали этому.

Активисты окружили человека, пришедшего в посольство для голосования, и начали срашивать: “Не стыдно ли Вам идти голосовать?”, а также: “Кому принадлежит Крым?”. Однако этот гражданин РФ им не отвечает.

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Участники митинга подчеркивают, что не допустят, чтобы граждане РФ смогли проголосовать на выборах президента этой страны. "Ни одного ворога, ни одного россиянина мы в посольство не пропустим", - заявил один из активистов.

Также участники акци вешают на металлический забор огромные плакаты с протестом против выборов в оккупированом Крыму. В частности, на них написано: "Геть московських окупантів-холуїв!" и "Ні виборам Путіна в Україні!".

Как сообщал УНИАН, 16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в дипломатические представительства Российской Федерации в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, потому что проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.