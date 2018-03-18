В России проходят выборы президента (фоторепортаж)

Избирательные участки работают по всей стране.

В России проходят выборы президента страны. Избирательные участки работают по всей стране. Первыми голосование завершат избиратели на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает ТАСС. Россияне выбирают главу государства из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").

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Как сообщал УНИАН, Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов. О непризнании результатов таких выборов уже заявили ряд стран, в частности, Канада, Эстония и Германия. По поводу проведения этих выборов Украина уже обратилась к руководству ООН.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.