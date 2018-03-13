“Это кому они 24 часа дают?”: в России возмутились ультиматумом Великобритании

Представитель МИД РФ утверждает, что в Великобритании “никто ничего не знает о яде”, которым отравили Сергея Скрипаля.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова эмоционально прокомментировала заявления британских властей в связи с отравлением Сергея Скрипаля, в том числе выдвинутый в адрес России ультиматум и сообщения о яде "Новичок".

“Это кому это они 24 часа дают?” - спросила она в эфире одного из российских телеканалов, передает Медуза.

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Захарова напомнила, что в недавнем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил о разработке новых ядерных ракет, которые не имеют мировых аналогов.

"После послания Владимира Путина Федеральному собранию ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Особенно в Лондоне, столице ядерной державы! "Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?", - заявила Захарова.

Мария Захарова утверждает, что в Великобритании “никто ничего не знает о яде”, которым отравили Сергея Скрипаля, а у Терезы Мэй “нет фактов на руках” и “ее брифингует непонятно кто и непонятно как”.

Также представитель российского МИДа заявила, что Великобритания ничего не передала России по делу Скрипаля и ничего не запросила, хотя по международным правилам должна была. Все запросы России по этому делу также остаются без ответа.

Как сообщал УНИАН, британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.