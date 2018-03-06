Меган Маркл ради принца Гарри сменит религию - СМИ

Невеста принца перейдет в англиканскую церковь.

Невеста принца Гарри Меган Маркл перейдет в англиканскую церковь, чтобы угодить королевской семье.

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Как сообщает The Sunday Times, официальная церемония крещения состоится в марте в Кенсингтонском дворце. Проведет ее архиепископ Кентерберийский.

Маркл выросла в протестантской семье, ходила в католическую школу и была замужем за евреем - кинорежиссером и продюсером Тревором Энгельсоном.

Чтобы стать супругой принца, его невеста не обязана официально менять веру. Однако Маркл уже приняла окончательное решение. Для нее это проявление уважения к королевской семьи Елизаветы II. Ведь Королева возглавляет церковь Англии.

Принц Гарри и Меган Маркл позвали на свою свадьбу почти три тысячи обычных жителей Великобритании. После свадьбы пара будет жить в Коттедже Ноттингем в Кенсингтонском дворце.