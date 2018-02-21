В Люксембурге пригрозили Венгрии исключением из Евросоюза

Глава МИД Люксембурга, которого его венгерский коллега назвал "идиотом", заявил, что политика правительства Венгрии может стоить официальному Будапешту членства в Евросоюзе.

Политика венгерского правительства может стоить Будапешта членства в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Читайте также"Идиот с безумными идеями": глава МИД Венгрии оскорбил своего коллегу из ЛюксембургаВ интервью венгерскому изданию Magyar Magyar Nemzet он заявил, что венгерская политика бросает вызов принципам Евросоюза.

Скандал начался после того, как в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Ассельборн раскритиковал венгерскую законодательную инициативу Стоп Сорос, которая предусматривает запрет неправительственных организаций, которые поддерживают миграцию.

Также Ассельборн заявил, что ЕС должен наказать Венгрию, активизировав ст. 7 союзного договора, что избавит Будапешт права голоса в Совете Европы.

В ответ на это Сийярто заявил, что "экстремистские либералы" хотят наполнить Европу мигрантами. А самого Ассельборна Сийярто обозвал "идиотом", который ненавидит Венгрию.

В ответ глава МИД Люксембурга ответил, что речь идет о ценностях, а не о личности. "Я не ненавижу Венгрию, Петера Сийярто или Виктора Орбана. Речь идет не о личностях, а о базовых принципах, ценностях, законах и уважении к человеческому достоинству в каждой стране-члене ЕС. Мы не можем принять наказание для неправительственных организаций, которые помогают искателям убежища . Такие методы применяют только авторитарные режимы, не достойные демократического Евросоюза ", - пояснил свою позицию люксембургский министр.

Ассельборн отметил, что у него совершенно нормальные отношения с венгерским коллегой Сийярто. "У меня нет злости, которая могла бы повлиять на наши отношения. Как я сказал, речь идет о принципах и ценностях. Венгерская политика бросает вызов принципам Евросоюза", - добавил он. Люксембургский министр отметил, что не может понять мышление венгерского правительства и предостерег, что его политика может дорого стоить Будапешту. "Венгерский народ должен понимать, если у них есть правительство, которое делает это, то ценой этого может быть членство в ЕС. Мне было бы очень грустно, если бы это случилось", - заявил Ассельборн.