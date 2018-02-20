После массового уничтожения "вагнеровцев" Минобороны РФ решило глушить сотовую связь на своих базах в Сирии

Такое распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии.

Российское Минобороны решило организовать подавление сотового сигнала на территории своих военных баз в Сирии.

Читайте такжеУничтожение наемников РФ в Сирии: Песков уверяет, что Путин не принимал решения засекретить данныеОб этом со ссылкой на текст распоряжения начальника 8-го управления Генштаба генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова сообщает РБК. В частности, на базе Хмеймим сигнал 2G и 3G поручено подавить до 30 марта 2018 года, а на всех российских объектах в Сирии, включая Тартус - до 1 июля 2018 года. Выполнением этой задачи займется управление войск радиоэлектронной борьбы.

По словам источника издания в Минобороны, распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии. «Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», - пояснил он.

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов в беседе с изданием отметил, что распоряжение о глушении сигналов можно объяснить и стремлением пресечь утечки информации.

Кроме того, Кузнецов распорядился усилить контроль за телефонами, ноутбуками и планшетами, которые военные берут с собой в Сирию - таможня должна будет докладывать об этом в военную полицию. Идет ли речь о полном запрете на провоз телефонов, не уточняется.

Начальник 8-го управления Генштаба также распорядился увеличить на базе Хмеймим число «стационарных постов для ведения открытых международных переговоров». По словам источника в Минобороны, речь идет о телефонных кабинках.

«Военнослужащий записывается в журнал и звонит. Родным и близким в Россию звонок бесплатный. Для переговоров по работе используется спецсвязь», - сказал собеседник издания, отметив, что подобных кабинок военнослужащим в Сирии не хватает, поэтому «в основном все звонят по мобильным телефонам».

Ранее российские СМИ сообщали, что Минобороны планирует ограничить использование среди военнослужащих смартфонов с фото- и видеокамерами и функцией геолокации по «соображениями секретности». Взамен военнослужащим предложат кнопочные телефоны без приемников GPS/ГЛОНАСС и камеры.

Напомним, 8 января Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января была отбита атака беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. К российским военным объектам приблизились 13 беспилотников. Как отметили в Минобороны, атака беспилотников была отражена.