РФ будет судиться с Францией за срыв контракта по "Мистралям"

Об этом заявил журналистам глава администрации российского президента Сергей Иванов, пишут РИА "Новости".

"Будет обращение в суд и требование неустойки (в случае непоставки), как во всем цивилизованном мире. А будет или не будет выполнен контракт, это уже решать не Москве, а Парижу", - сказал Иванов.

"У нас давние русско-французские отношения, и не хотелось бы, чтобы конъюнктурные соображения приносили в жертву этим долгосрочным взаимным интересам", - добавил он.

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Напомним, что Париж в настоящее время не видит возможности осуществить поставки вертолетоносцев типа "Мистраль" в Россию в связи с отсутствием мирного урегулирования политической ситуации в Украине.

Однако, согласно последним данным,россияне продолжают обучение в Бискайском заливе на "Мистраля".