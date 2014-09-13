"Мистраль" выйдет в море с российскими моряками на борту - СМИ
Первый вертолетоносец класса "Мистраль" под названием "Владивосток" все-таки выйдет в море для проведения испытаний.
Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.
"Владивосток" должен выйти в море в ночь с пятницы на субботу из порта Сен-Назер.
Предусмотрено, что он вернется 22 сентября.
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Кроме того, запланированы испытания на 23 сентября-2 октября.
Ранее сообщалось, что ходовые испытания построенного Францией для России вертолетоносца "Мистраль" с участием российских моряков перенесли.
"Испытания отложили на несколько дней. Причина, несомненно, техническая, не связанная с нынешней ситуацией в Украине", - отметил источник.
Напомним, президент Франции Франсуа Олланд заявил о прекращении поставок России первого вертолетоносца "Мистраль".
источник Украинская правда