"Мистраль" выйдет в море с российскими моряками на борту - СМИ

Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на собственные источники.

"Владивосток" должен выйти в море в ночь с пятницы на субботу из порта Сен-Назер.

Предусмотрено, что он вернется 22 сентября.

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Кроме того, запланированы испытания на 23 сентября-2 октября.

Ранее сообщалось, что ходовые испытания построенного Францией для России вертолетоносца "Мистраль" с участием российских моряков перенесли.

"Испытания отложили на несколько дней. Причина, несомненно, техническая, не связанная с нынешней ситуацией в Украине", - отметил источник.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд заявил о прекращении поставок России первого вертолетоносца "Мистраль".

источник Украинская правда