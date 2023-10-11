Израильская система ПРО показала невероятно высокую эффективность.

Израиль ввел блокаду сектора Газа после того, как в результате атаки боевиков ХАМАС погибли сотни граждан страны. Иерусалим имеет мощный потенциал, чтобы ответить на атаку террористов.

"Мы собираемся перейти в наступление и атаковать террористическую группировку ХАМАС и любые другие группировки, находящиеся в Газе", - заявил израильский бригадный генерал Дан Гольдфус. "Мы должны будем изменить реальность внутри Газы, чтобы не допустить повторения подобного".

Израильские вооруженные силы – что известно

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) является национальной армией. В ее состав входят три вида войск: сухопутные войска Израиля, ВВС Израиля и ВМС Израиля.

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Срочная военная служба является обязательной в стране с момента провозглашения независимости Израиля в 1948 году. Все граждане страны старше 18 лет, независимо от пола и этнической принадлежности, обязаны отслужить от 24 до 32 месяцев. Существуют некоторые исключения, например, религиозные женщины, лица, состоящие в браке, и инвалиды.

В настоящее время в израильской армии насчитывается 173 тысячи действующих военнослужащих, в том числе 8 тысяч командиров. Кроме того, военные призвали 300 тысяч резервистов в рамках самой крупной в истории этой страны мобилизации, а для доставки резервистов из-за рубежа организуются специальные рейсы.

Для борьбы с ХАМАС Израиль также привлекает свои силы специального назначения из подразделения "Сайерет Маткаль". Предполагается, что их цель - нейтрализация высокопоставленных боевиков террористической организации и спасение израильтян, взятых в заложники. В 2021 году военные расходы Израиля составили 24,34 миллиарда долларов

Чем вооружена израильская армия – от танков до самолетов

Израильские войска уже задействовали 600 самолетов и 300 ракетных установок для нанесения ударов по сектору Газа. Сухопутные войска также используют 300 танков, имеющихся в арсенале Израиля, и еще 2 тысячи танков могут быть использованы.

Израильский танк "Меркава" похож на немецкий боевой "Леопард-2", который широко используется в Украине. Танк имеет толстую лобовую бронеплиту, обеспечивающую максимальную защиту экипажа, и оснащен 120-мм основной пушкой.

В понедельник ВВС Израиля заявили, что менее чем за сутки они сбросили на сектор Газа около 2 тысяч боеприпасов и более 1 тысячи тонн бомб на более чем 10 тысяч целей. ВВС Израиля известны своими истребителями Kfir, а также имеют на вооружении несколько американских истребителей F-35 Lightning II.

Считается, что ЦАХАЛ сохраняет потенциал ядерного оружия с 1967 года, имея, по данным организации Nuclear Threat Initiative (NFI), около 90 боеголовок, хотя официально Израиль этого не подтверждает.

Гордость Израиля "Железный купол" – что это

Железный купол – это мобильная система противовоздушной обороны. Израиль является единственной страной в мире, эксплуатирующей ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.

Система противоракетной обороны является одним из важнейших инструментов Израиля и с момента введения ее в эксплуатацию в 2011 году спасла множество жизней мирных жителей. По данным ЦАХАЛа, в мае во время ракетного обстрела со стороны "Исламского джихада" система сработала на 95,6%.

По всему Израилю расположены 10 батарей "Железного купола", каждая из которых может нести 11 кг взрывчатки. Каждая ракета стоит около 40 тысяч долларов, поэтому перехват тысяч ракет, летящих от ХАМАС, может оказаться дорогостоящим. ЦАХАЛ утверждает, что "Железный купол" является исключительно оборонительной системой и не обладает атакующими возможностями.

США внесли свой вклад в строительство и обслуживание "Железного купола", потратив на него с 2011 по 2021 год 1,6 миллиарда долларов. Израиль обратился к США с просьбой оказать помощь в пополнении запасов системы обороны после того, как она подверглась мощному ракетному обстрелу во время атак ХАМАС.

Железный купол - получит ли Украина технологии Израиля

18 октября 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев отправит в Иерусалим ноту с просьбой о предоставлении системы ПРО"Железный купол".

1 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что такая возможность не исключается, чем обнадежил украинцев, но вопрос дальше не рассматривался.

В свою очередь посол Израиля в Украине Михаил Бродский считает, что система противовоздушной обороны "Железный купол" не подходит для Украины.

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