Украина намерена начать с Израилем соответствующее сотрудничество.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - заявил Кулеба. Видео дня

При этом глава МИД назвал непростым уточняющий вопрос от УНИАН относительно перспектив изменения позиции Израиля в контексте оказания помощи Украине, в частности систем ПВО "Железный купол".

"Мы давно настойчиво призываем Израиль открыться к сотрудничеству с Украиной в сфере противовоздушной обороны. Не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить, но вместе с тем, это не происходит", - сказал Кулеба.

"Вы знаете, что Иран – это красная линия для Израиля. И после того, как Иран, по сути, напрямую стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, любой кто в Израиле, кто еще имеет какие-то сомнения насчет того, помогать Украине, или не помогать, - эти колебания по идее должны развеяться. И мы будем работать над этим с нашими израильскими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, если политика Израиля действительно заключается в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то настало время Израилю открыто встать на сторону Украины.

"Мы давно говорили, что политика балансировки в условиях российской агрессии, политика так называемой нейтральности в вопросе оказания практической помощи Украине, не способствует достижению мира. Только решительная поддержка Украины со стороны партнеров точно приведет к победе, и остановит эту страну зла, которой является Российская Федерация и всех, кто ей помогает", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас Иран реально помогает конкретным оружием России.

"Сегодня такие же дроны, которые уничтожают Украину, нацелены на Израиль. И я думаю, что этим все сказано. И именно это должно быть стартовой позицией для формирования израильской политики", - заявил Кулеба.

"Железный купол" для Украины-что известно

В прошлом году в проект оборонного бюджета США на 2022 год внесли поправку о предоставлении Украине компонентов системы противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол")

Согласно поправке, Минобороны США должно было подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.

В офисе президента рассказали, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

21 сентября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о получении Украиной "Железного купола".

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