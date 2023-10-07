Сейчас территорию Израиля активно обстреливают ракетами с территории Сектора Газа.

Боевики ХАМАС массированно запускают ракеты по территории Израиля. Силы ЦАХАЛ отражают атаки.

Как сообщают израильские СМИ, батарея "Железный купол" работает над отражением массированной атаки. В сети появились кадры работы ПВО.

На видео видно, что небо над Израилем в следах ракет и работы ПВО. "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные боевиками из Сектора Газа. Дома сбригаются от звуков взрывов.

Что такое "Железный купол"

Система противовоздушной обороны "Железный купол" была разработана израильским предприятием Rafael в сотрудничестве с американским ВПК. Ее назначение-защита гражданского населения Израиля от ракетных атак радикальной группы "ХАМАС".

Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км.

"Железный купол" взяли на вооружение израильской армии в 2011 году. С тех пор он перехватил сотни ракет со стороны Сектора Газа.

Атака на Израиль

Утром из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В настоящее время известно, что в израильских городах пожары, известно об одной жертве.

Над многими городами Израиля были зафиксированы клубы дыма. Сирены тревоги раздались по всему Южному и центральному Израилю, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив были слышны взрывы.

Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне". Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва. Израильские военные приказали жителям приграничных городов оставаться дома и заявили, что они наносят удары по целям в Секторе Газа.

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