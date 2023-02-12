Посол Израиля в Украине Михаил Бродский считает, что система противовоздушной обороны "Железный купол" не подходит для Украины.

Отвечая в эфире телемарафона на вопрос о возможности поставки "Железного купола" для Украины, Бродский сказал:

"Мне кажется, что вопрос о поставках "Железного купола" уже снят с повестки дня. Мы все прекрасно понимаем, что "Железный купол" не подходит для Украины. Он не сможет решить те проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина".

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Посол пояснил, что "Железный купол" достаточно эффективно помогает Израилю защищаться от ракет малого радиуса действия, "которые против нас использует организация "ХАМАС" и использует "Хезболла" в Южном Ливане".

"Он, к сожалению, не решит проблемы баллистических ракет, не решит проблемы ракет дальнего радиуса действия", - сказал посол.

Бродский также сообщил, что в ближайшие дни ожидается визит министра иностранных дел Израиля в Киев.

"Это будет первый визит израильского министра за время войны", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 24 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться: он с демократическим миром или закрывает глаза на террор РФ.

Передача "Железного купола" Украине

18 октября 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

1 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не исключает возможность передачи Украине своей тактической системы ПРО "Железный купол".

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