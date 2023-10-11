Глава государства назвал встречу с премьером Бельгии "плодотворной" и отметил, что она имеет "очень хороший результат".

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас Украина и Бельгия имеют положительные результаты переговоров по усилению украинской противовоздушной обороны. Об этом Зеленский заявил во время брифинга совместно с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Глава государства назвал встречу с премьером Бельгии "плодотворной" и отметил, что она имеет "очень хороший результат". В частности, лидеры стран обсудили оборонное взаимодействие, санкции против России, вступление Украины в НАТО и ЕС, а также восстановление Украины.

"Сейчас мы работаем над началом тренировочной миссии - тренировки наших пилотов. А после этого - в 2025 году - мы сможем получить F-16. Что касается другого вооружения, то мы сегодня обсудили, что нужно Украине. У нас есть очень неплохой пакет договоренностей с бельгийской стороной по усилению нашей армии", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что перед возможными зимними атаками России на украинскую энергетическую инфраструктуру очень важно усиление противовоздушной обороны. По словам президента, сейчас "есть соответствующие позитивные шаги со стороны бельгийского правительства".

Истребители F-16 - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, стало известно, что Бельгия отправит Украине несколько истребителей F-16. Ориентировочно их начнут поставлять с 2025 года, когда Бельгия получит на замену своим F-16 более современные истребители F-35. Бельгия также продолжит подготовку украинских пилотов и предложит взять на себя техобслуживание всего парка самолетов.

В то же время, премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо отметил, что самолеты поступят в распоряжение Украины в зависимости от решения правительства. В 2024 году в Бельгии состоятся федеральные выборы и состав правительства может измениться.

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