Число поставленных истребителей будет зависеть от переданных Бельгии F-35.

Бельгия отправит Украине несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года, сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер в эфире Bel RTL radio.

По ее словам, число поставленных истребителей будет зависеть от переданных Бельгии на замену F-35.

Вдобавок к передаче F-16 Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и предложит взять на себя техобслуживание всего парка самолетов.

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"Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, в еще одной из стран Европейского Союза... Мы находимся в процессе предоставления возможности Украине модернизировать свои вооруженные силы. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16", - заявила Дедондер.

При этом она не уточнила, сколько именно самолетов отправят Украине.

F-16 для Украины - в Дании сделали заявление

Как писал УНИАН, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украину.

По ее словам, Дания работает над "расширением и углублением" коалиции стран, обязавшихся поставить Украине истребители F-16.

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