Эту программу начнут реализовывать очень скоро.

Украина планирует организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами заявил, что для этого в нашу страну приедут соответствующие специалисты.

"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Вскоре к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, прежде всего средств ПВО", - рассказал руководитель ОП.

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Война в Украине - потребность в ПВО

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что кроме самолетов F-16 и усиление систем противовоздушной обороны.

По словам Игната, Украине нужны ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, NASAMS и ЗРК Patriot среднего и большого радиуса действия. Они помогут защитить объекты на территории Украины и от крылатых ракет, и, при необходимости, от вражеской авиации.

Военный аналитик Петр Черник заявил, что сейчас Украина - вторая страна в мире как оператор Javelin и HIMARS и имеет самое большое в мире множество комплексов противовоздушной обороны и их интеграции в одну систему.

"В части противовоздушной обороны ничего подобного, как сейчас есть в Украине, нет нигде в мире. Нигде в мире нет такого множества (комплексов - УНИАН) и интеграции их в одну систему", - добавил Черник.

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